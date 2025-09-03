Си Цзиньпин переговорил с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с российским лидером Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном, сидевшими рядом с ним на трибунах во время парада в Пекине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне начались в Пекине. Среди них — масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.

Торжества начались с речи Си Цзиньпина, потом прошли тысячи военнослужащих и более 100 самолетов и сотен единиц военной техники китайских ВС.

Главным гостем торжественных мероприятий стал Владимир Путин. Также посмотреть на парад прибыл северокорейский лидер Ким Чен Ын, на празднование он привез с собой дочь Ким Чжу Э.