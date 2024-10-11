Ким Чен Ын вместе с дочерью приехал на праздник на подаренном Путиным Aurus

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на лимузине Aurus, который ему подарил президент Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«В Центральной школе по подготовке кадров ТПК прошел концерт по случаю 79-летия основания партии. <…> Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт», — отметили журналисты.

Лидер Северной Кореи прибыл на концерт с дочерью. Агентство опубликовало снимки, на которых видно лимузин Aurus. Предположительно, именно его подарил Путин Ким Чен Ыну. На мероприятии также присутствовали сотрудники посольства России в КНДР, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Александр Мацегора.

Известно, что Ким Чен Ын получил в подарок от российской стороны два автомобиля Aurus. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отношения России и Северной Кореи находится на таком уровне, что такое презент не является чрезмерно дорогим подарком.