Учитывая уровень отношений России и Северной Кореи, автомобиль Aurus, который президент РФ преподнес лидеру КНДР, не является дорогим подарком. С такой оценкой выступил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил «Коммерсант» .

Решение подарить Ким Чен Ыну второй автомобиль он объяснил практической значимостью.

«Очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства», — пояснил он, подчеркнув, что для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно соседом России, это недорогой подарок.

Первый Aurus, подаренный Ким Чен Ыну в феврале, по его словам, отличается от второго «удлиненной базой».

Известно, что лидер Северной Кореи вручил Путину двух собак редкой породы пхунсан. В КНДР они являются национальным достоянием, за пределами страны встретить их можно крайне редко.