Ким Чен Ын рассказал об отношении корейцев к Путину и России

Россия стала для КНДР честным соратником. Народ Северной Кореи отнесся к президенту Владимиру Путину как к дорогому другу. Лидер республики Ким Чен Ын заявил об этом по итогам переговоров в Пхеньяне, сообщило РИА «Новости» .

«В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами — самыми честными друзьями и соратниками — в этом торжественном зале», — сказал глава КНДР.

Договор о взаимном всеобъемлющем партнерстве Ким Чен Ын назвал «самым мощным». По его словам, соглашение носит оборонительный и миролюбивый характер. Политик заявил, что его не заключили бы без дальновидности и решительности Путина — «самого дорогого друга» народа Северной Кореи.

Путин и Ким Чен Ын заключили договор по итогам переговоров. Страны договорились защищать друг друга в случае агрессии в их сторону.