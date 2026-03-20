Ким Чен Ын прокатился с дочерью на новейшем танке во время учений

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военные учения и проехал на новейшем основном танке страны вместе со своей 13-летней дочерью Ким Чжу Э. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

На фотографиях, предоставленных агентством, лидер КНДР запечатлен на броне боевой машины в окружении военных. Рядом, внутри танка, сидит его дочь.

ЦТАК сообщил, что новый основной танк был продемонстрирован на тактических учениях пехотных и танковых подразделений, которые отрабатывали совместное наступление. Боевая машина со 100-процентной точностью перехватывала противотанковые ракеты и беспилотники.

Ранее Ким Чен Ын вместе с подросшей дочерью появились на видео во время во время демонстрации военных возможностей страны. Они стояли на площадке рядом с военнослужащими и наблюдали за стартом баллистических ракет.