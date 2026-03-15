Ким Чен Ын с дочерью попали на видео во время запуска ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с подросшей дочерью появились на видео во время ракетных пусков. Кадры опубликовал канал Al Arabiya .

СМИ и раньше показывали дочь Ким Чен Ына на мероприятиях, связанных с армией и вооружениями. На этот раз она снова сопровождала отца во время демонстрации военных возможностей страны.

На записи глава государства и его дочь Ким Чжу Э наблюдали за стартом баллистических ракет. Они стояли на площадке рядом с военнослужащими и следили за ходом стрельб. Канал отметил, что дочь северокорейского лидера заметно повзрослела.

Северная Корея 14 марта провела плановые ракетные стрельбы и запустила около 10 баллистических ракет в сторону Японского моря. Представители береговой охраны Японии уточнили, что страна, вероятно, могла испытать баллистическую ракету, которая также упала в воды Восточного моря.