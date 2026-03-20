Дочь Ким Чен Ына составила компанию отцу во время танковых учений в КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын посетил танковые учения в КНДР вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения военных учений прокатился на новейшем танке вместе с 13-летней дочерью. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) .

Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны, где наблюдал за тактическими учениями. В этот день также прошли испытания системы активной защиты нового танка.

Опубликованные агентством фотографии запечатлели северокорейского лидера на броне машины с государственным флагом. Рядом с ним находилась его дочь.

По данным агентства, машина со 100-процентной точностью перехватывала противотанковые ракеты и беспилотники. Это продемонстрировало эффективность комплексной системы защиты боевой машины.

Лидер КНДР отметил, что новая техника оснащена интегрированной системой управления огнем и средствами электронной борьбы. По его словам, машина позволит значительно повысить боеспособность бронетанковых сил.

Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью появились на видео во время ракетных пусков. Она снова сопровождала отца во время демонстрации военных возможностей страны.