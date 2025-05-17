Ким Чен Ын призвал армию «совершить радикальный перелом» в подготовке к войне

Армии КНДР следует находиться в постоянной готовности вступить в войну. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, его процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи .

Глава государства посетил авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии армии и руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС. Военные отработали на маневрах действия авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений и систем РЛС и РЭБ.

Они смоделировали перехват беспилотников, отслеживание и нейтрализацию крылатых ракет, а также испытали новую планирующую управляемую бомбу.

Ким Чен Ын подчеркнул, что «все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну, полной боеготовности».

Ранее лидер КНДР пообещал помочь России, если на нее нападут приспешники Запада. Он напомнил о заключенном двустороннем соглашении и отметил, что «с удовольствием и без колебаний» отдаст приказ войскам.