Ким Чен Ын принял военную делегацию из России

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. Об этом сообщила местная радиостанция «Голос Кореи» .

О деталях встречи не сообщили. Криворучко являлся членом российской делегации, которая была в Пхеньяне месяц назад. Тогда в столицу Северной Кореи прибыл президент России Владимир Путин. Предыдущий раз он приезжал в Пхеньян в 2000 году. По словам главы государства, за эти годы город сильно преобразился.

Путин провел рабочую встречу с Ким Чен Ыном, на которой они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи. Российский лидер заявил, что новое соглашение стало прорывным и может повысить уровень взаимодействия двух стран.

Также Путин в Пхеньяне лично сел за руль Aurus и прокатил северокорейского коллегу Ким Чен Ына по улицам города.