Ким Чен Ын пожелал Путину достичь в 2025 году великой победы

Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Владимира Путина и всех жителей России с наступающим Новым годом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

В своем поздравлении лидер КНДР отозвался о Путине как о «самом близком друге и товарище» и пожелал ему в 2025 году «одержать верх над неонацистами и достичь великой победы».

Также Ким Чен Ын пожелал Путину еще больших успехов в ответственной деятельности руководства Россией, выразив готовность и дальше укреплять стратегическое партнерство между двумя странами.

Лидер Северной Кореи назвал «братским» российский народ и всех военнослужащих страны, пожелал им процветания, благосостояния и счастья.

Ранее Ким Чен Ын осудил Украину за использование западного оружия дальнего действия для ударов по территории России. По его словам, такие действия есть не что иное, как непосредственное вмешательство Запада в конфликт.

На прошлой неделе Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом лидеров стран СНГ.