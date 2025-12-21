Кремль поздравит Трампа с Новым годом и Рождеством

Кремль направит американскому лидеру Дональду Трампу поздравления с предстоящими праздниками. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами, сообщило РИА «Новости».

«Мы как вежливые люди направим поздравления господину Трампу с Рождеством и Новым годом», — сказал он.

Деталей о том, что будет написано в предстоящем послании, Ушаков раскрывать не стал.

Ранее стал известен предновогодний график президента России Владимира Путина. Он будет довольно плотным: накануне праздников у главы государства пройдет совещание по государственной программе вооружений, а также он возглавит заседание Госсовета по кадровым вопросам.