Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь участников освобождения Курской области

Глава КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э прибыли на стройку Мемориального музея, посвященного боевым подвигам в зарубежных военных операциях, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи . Музей посвящен солдатам Северной Кореи, сражавшимся за освобождение Курской области.

Во время визита Ким Чен Ын осмотрел ход строительства и посадил деревья. Он отметил, что музей должен чтить память героев-бойцов. Северокорейский лидер назвал музей «кристаллом вечной благодарности» и «эпохальным великолепным монументом».

Северная Корея подтвердила, что ее войска участвовали в освобождении Курской области от ВСУ в апреле. Отправка была осуществлена в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

Ким Чен Ын поздравил военных с освобождением региона, отметив их героизм. Он призвал сохранить память о каждом участнике в истории.

Ранее Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Новым годом. Северокорейский лидер отметил, что в течение минувшего года отношения двух стран значительно укрепились, как «самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе».

Путин в новогоднем поздравлении Ким Чен Ыну использовал уникальный подход вместо стандартных фраз. Российский президент использовал в поздравлении красочные выражения о героизме Корейской народной армии, нерушимой дружбе стран и братских отношениях.