Ким Чен Ын получил телеграмму от Путина

Президент Росси Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

«Этот праздник является символом мужества и стойкости корейских патриотов и красноармейцев, вместе боровшихся за освобождение Вашей страны от японского колониального гнета», — заявил глава российского государства.

Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и КНДР. Он выразил надежду на продолжение конструктивного диалога.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. Она прибыла в Москву по приглашению главы МИД.