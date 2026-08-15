Ким Чен Ын получил телеграмму от Путина
Президент Росси Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Этот праздник является символом мужества и стойкости корейских патриотов и красноармейцев, вместе боровшихся за освобождение Вашей страны от японского колониального гнета», — заявил глава российского государства.
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и КНДР. Он выразил надежду на продолжение конструктивного диалога.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. Она прибыла в Москву по приглашению главы МИД.