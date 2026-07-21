Россия сотрудничает с 14 странами в вопросах сохранения амурского тигра
Россия взаимодействует со всеми странами ареала амурского тигра, включая Китай, Индию, Непал и Бангладеш, по вопросам сохранения этого вида. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Амурский тигр занесен в Красную книгу, в России обитает около 750 особей в четырех регионах.
Он напомнил о подписании декларации по сохранению тигров в Санкт-Петербурге в 2010 году и обновленной версии во Владивостоке в 2022-м. Сейчас в механизме работы стран ареала участвуют 14 государств, включая КНДР.
Арамилев отметил, что страны обмениваются научными данными и реализуют двусторонние проекты. Например, с Индией Россия делится передовыми технологиями изучения популяции, мониторинга и учета численности.
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Амурский тигр занесен в Красную книгу, в России обитает около 750 особей в четырех регионах.
С Китаем сотрудничество шире из-за общей границы и общих группировок тигров. Стороны обмениваются специалистами, технологиями и опытом предотвращения угроз, включая эпизоотии. Также Россия взаимодействует с Непалом и Бангладеш.
Ежегодно проходят встречи ученых, где каждая страна представляет свои достижения. Другие государства активно используют российский опыт и методологию.
Арамилев подчеркнул, что для восстановления популяции достаточно правильно охранять существующих зверей.
Ранее российский лидер Владимир Путин, находясь в Астане, заявил, что Россия готова поддержать власти Казахстана в стремлении восстановить популяцию амурских тигров.