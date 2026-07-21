Россия сотрудничает с 14 странами в вопросах сохранения амурского тигра

Россия взаимодействует со всеми странами ареала амурского тигра, включая Китай, Индию, Непал и Бангладеш, по вопросам сохранения этого вида. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Амурский тигр занесен в Красную книгу, в России обитает около 750 особей в четырех регионах.

Он напомнил о подписании декларации по сохранению тигров в Санкт-Петербурге в 2010 году и обновленной версии во Владивостоке в 2022-м. Сейчас в механизме работы стран ареала участвуют 14 государств, включая КНДР.

Арамилев отметил, что страны обмениваются научными данными и реализуют двусторонние проекты. Например, с Индией Россия делится передовыми технологиями изучения популяции, мониторинга и учета численности.