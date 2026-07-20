Сергей Лавров встретится с главой МИД КНДР

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин принял министра иностранных дел в Кремле в минувшее воскресенье. Российский лидер поблагодарил руководство и народ страны за помощь в проведении специальной военной операции. Также Путин передал теплый привет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и поздравил главу МИД КНДР с годовщиной победы в Корейской войне.

Кроме того, Путин отметил вклад бойцов КНДР в освобождение Курской области. Глава государства подчеркнул: особо отличившиеся бойцы получили государственные награды России.