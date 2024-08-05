Ким Чен Ын передал пограничникам 250 установок для новых баллистических ракет

Северокорейские пограничники получили на вооружение 250 пусковых установок для новых тактических баллистических ракет. Торжественная церемония прошла в Пхеньяне, сообщило ЦТАК .

«В столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями», — передало агентство.

На мероприятии Ким Чен Ын присутствовал вместе с дочерью и сестрой. Перед церемонией он осмотрел пусковые установки, заявив, что изменилась обстановка военной безопасности, а США и их приспешники готовы к конфронтации.

При этом тактико-технические характеристики пусковых установок и ракет не озвучили.

В начале июля в стране испытали новую тактическую баллистическую ракету, предназначенную для боеголовки массой 2,5 тонны. Испытание прошло успешно.

Ранее северокорейский лидер поблагодарил российского президента Владимира Путина за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере КНДР.