Новую тактическую баллистическую ракету испытали в КНДР

ЦТАК: КНДР испытала тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой 4,5 тонны

Фото: РИА «Новости»

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание новой тактической баллистической ракеты с боеголовкой массой 4,5 тонны. Пуск прошел успешно, сообщило ЦТАК.

Ракета нового типа предназначена для сверхкрупной боеголовки массой 4,5 тонны. Испытание вошло в план регулярной работы Главного управления ракетостроения КНДР и подведомственных ему НИИ национальной обороны.

Запуск провели на расстояние от 90 до 500 километров с тяжелой условной боеголовкой, чтобы подтвердить стабильность полета и точность попадания. По информации агентства, испытание прошло успешно, ученые отчитались перед политическим руководством о его результатах. Следующий пуск запланировали на июль.

В конце июня Комитет начальников штабов армии Южной Кореи сообщил об очередном пуске из КНДР. Ракету направили в сторону Японского моря.

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