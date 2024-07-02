Новую тактическую баллистическую ракету испытали в КНДР

Ракета нового типа предназначена для сверхкрупной боеголовки массой 4,5 тонны. Испытание вошло в план регулярной работы Главного управления ракетостроения КНДР и подведомственных ему НИИ национальной обороны.

Запуск провели на расстояние от 90 до 500 километров с тяжелой условной боеголовкой, чтобы подтвердить стабильность полета и точность попадания. По информации агентства, испытание прошло успешно, ученые отчитались перед политическим руководством о его результатах. Следующий пуск запланировали на июль.

В конце июня Комитет начальников штабов армии Южной Кореи сообщил об очередном пуске из КНДР. Ракету направили в сторону Японского моря.