Мир 06 мая 2024, 13:24 Киевский режим приветствовал ввод иностранных войск в зону СВО Шмыгаль: Киев будет признателен партнерам, если они введут войска на Украину РИА «Новости»

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Киевский режим приветствует вероятное введение иностранных войск на территорию Украины. Об этом телеканалу CBC сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы будем признательны партнерам, если они примут решение ввести на Украину своих солдат, консультантов или инструкторов на территорию Украины», — отметил он.

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Шмыгаль отметил, что на данный момент киевский режим просит у партнеров лишь военную технику и оружие, но, если придет время, Украина будет рада вводу иностранных войск.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что западные лидеры обсуждали вероятность отправки войск на Украину. По его словам, консенсуса в этом вопросе нет, но в будущем исключать ничего нельзя.

Днем ранее издание Asia Times сообщило, что власти Франции отправили на Украину военнослужащих Иностранного легиона. Они дислоцировались в городе Славянск в ДНР.