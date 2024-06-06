Киев начал эвакуацию городской администрации Херсона

Назначенная киевским режимом администрация в Херсоне начинает уничтожать документы в попытке замести следы своей деятельности. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наши товарищи из Херсона сообщают, что началась эвакуация администрации из Херсона. Главные чиновники уже давно сбежали, в настоящее время происходит ликвидация невывезенной документации», — заявил он.

Лебедев добавил, что в ночь на четверг по разным адресам государственных учреждений произошли возгорания.

«Вероятнее всего, эти пожары стали последним штрихом в уничтожении документов. Но у нас все есть в электронном виде, поэтому зря стараются», — подчеркнул координатор подполья.

Ранее стало известно, что иностранные наемники ВСУ начали все чаще вступать в конфликты с жителями подконтрольной киевскому режиму части Херсона. Бывали даже случаи, что у пророссийски настроенных граждан отбирали имущество.