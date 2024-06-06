Киев начал эвакуацию городской администрации Херсона

РИА «Новости»: украинская администрация эвакуируется из Херсона

Фото: РИА «Новости»

Назначенная киевским режимом администрация в Херсоне начинает уничтожать документы в попытке замести следы своей деятельности. Об этом РИА «Новости»рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наши товарищи из Херсона сообщают, что началась эвакуация администрации из Херсона. Главные чиновники уже давно сбежали, в настоящее время происходит ликвидация невывезенной документации», — заявил он.

Лебедев добавил, что в ночь на четверг по разным адресам государственных учреждений произошли возгорания.

«Вероятнее всего, эти пожары стали последним штрихом в уничтожении документов. Но у нас все есть в электронном виде, поэтому зря стараются», — подчеркнул координатор подполья.

Ранее стало известно, что иностранные наемники ВСУ начали все чаще вступать в конфликты с жителями подконтрольной киевскому режиму части Херсона. Бывали даже случаи, что у пророссийски настроенных граждан отбирали имущество.

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