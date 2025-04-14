Кэти Перри побывала в космосе

Певица Кэти Перри в составе первого за 62 года полностью женского экипажа побывала в космосе. Трансляцию полета вела компания Blue Origin , принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу.

Кроме самой певицы в экипаж вошли тележурналистки Лорен Санчес (возлюбленная Безоса) и Гэйл Кинг, бывший инженер NASA Аиша Боу, биолог и активистка движения за права человека Аманда Нгуен, а также кинопродюсер Кериэнн Флинн.

Корабль поднялся выше так называемой линии Кармана, находящейся в 100 километрах над Землей. Весь полет продлился около 11 минут.

Накануне полета Перри заявила, что хочет полететь в космос, чтобы вдохновить на свершения свою четырехлетнюю дочь.

О самом полете основатель Blue Origin сообщил в конце февраля.