Безос отправит в космос свою невесту и Кэтти Перри

Американская певица Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес отправятся в космос на корабле New Shepard. Суборбитальный полет состоится весной, сообщило The Independent.

В состав экипажа также вошли 70-летняя телеведущая Гэйл Кинг, продюсер и светская львица Керианн Флинн, научный сотрудник в области биоастронавтики Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin назвала предстоящую миссию 11-м полетом на орбиту. Кроме того, в предстоящем полете будет участвовать полностью женский экипаж. Точная дата старта пока не известна.

В компании Безоса отметили, что миссию организовала Лорен Санчес. Она же и возглавит полет, который «вдохновит будущие поколения».

В январе ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin успешно вышла на заданную орбиту в космосе. Первая ступень ракеты была утеряна и не смогла вернуться на Землю.