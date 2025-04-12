Кэти Перри объяснила желание полететь в космос

Известная певица Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос на ракете Blue Origin, запланированному на 14 апреля. Слова знаменитости привело издание Elle.

Перри отметила, что хочет взять с собой «нечто живое, чтобы помнить, насколько драгоценна Земля». Также они вместе с остальными участниками полета планируют сделать макияж.

«Я полечу в космос, чтобы вдохновить дочь Дэйзи на мечты. Чтобы показать ей, что свою мечту может выполнить любой человек вне зависимости от экономического положения, этнической принадлежности или уровня образования. Ей всего четыре года. И также я делаю все это ради следующих поколений», — призналась Перри.

Полет корабля продлится около 11 минут. Ракета достигнет линии Кармана, считающейся границей между внешним космосом и атмосферой Земли, но не выйдет на орбиту.

Также в экипаж войдут инженер НАСА Аиша Боу, научный сотрудник в области биоастронавтики Аманда Нгуен, продюсер Керианн Флинн и телеведущая Гэйл Кинг.