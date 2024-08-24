Кеннеди-младший неожиданно выступил вместе с Трампом

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший присоединился к предвыборному митингу американского экс-лидера Дональда Трампа в городе Глендейл в штате Аризона. Об этом сообщила газета The Hill .

Кеннеди — младший появился на митинге после того, как объявил о выходе из предвыборной гонки. Трамп назвал политика «невероятным поборником многих наших ценностей» и выразил мнение, что тот сможет повлиять на кампанию. Республиканцы встретили Кеннеди-младшего овациями.

По информации CNN, появление политика стало для сторонников Трампа неожиданностью. Экс-президент США напомнил, что уже давно знает Кеннеди — младшего.

«Он пользуется большим уважением. Он замечательный человек», — представил политика Трамп.

Ранее бывший американский лидер набросился с критикой на свою соперницу — вице-президента США Камалу Харрис. Трамп осудил ее за программную речь, в которой не упоминался Китай, Россия и проблемы энергетики. Он напомнил, что кандидат на пост президента от демократической партии не стала говорить про 60 миллионов американцев, живущих в нищете.