Кеннеди-младший добровольно выбыл из предвыборной гонки в Аризоне в пользу Трампа

New York Times: Кеннеди подал документы на выход из предвыборной гонки США

Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший решил отказаться от участия в выборах. Он направил документы на официальный отзыв своей кандидатуры, сообщили New York Times в канцелярии губернатора Аризоны Аарона Такера.

По данным издания, Кеннеди-младший планирует в конце недели обратиться к нации и, как ожидается, снимется с выборов в пользу Трампа.

По словам Такера, Кеннеди набрал свыше 118 тысяч подписей для участия в выборах в Аризоне, что значительно больше необходимого количества. Такер уточнил, что Кеннеди требовалось получить всего примерно 42 тысячи голосов.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. На днях американский вице-президент Камала Харрис стала официальным кандидатом от демократов.