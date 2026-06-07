Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что говорит правду о России, потому что западное представление о стране полностью перевернуто. Об этом она написала в соцсети X .

Оуэнс отметила, что теперь ясно понимает, в какую сторону движется экономическая ситуация в мире.

«Я говорю правду о России, потому что искренне потрясена тем, насколько перевернута с ног на голову вся западная картина о ней», — написала она.

Журналистка уточнила, что резкая реакция на ее поездку в Москву связана с тем, что она не зависит от финансирования иностранных государств и не поддается внешнему влиянию. Обозреватель подчеркнула, что ее неоднократно пытались проверить на возможные связи с другими странами и даже пробовали дискредитировать.

В частности, Оуэнс упомянула президента Франции и израильский МИД, которые интересовались ее возможными иностранными контактами и репутацией. Говорила журналистка и о предложениях крупных денежных сумм за «правильное» освещение событий. По словам американки, она отказалась от таких предложений.