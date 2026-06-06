Журналистке и политическому обозревателю из США Кэндис Оуэнс предлагали крупные денежные суммы за освещение событий с определенной точки зрения. Об этом она рассказала режиссеру Никите Михалкову в его передаче «Бесогон» .

Оуэнс призналась, что корпорации использовали разные приемы, чтобы заставить ее молчать.

«Были звонки, подходы на корпоративные деньги, чтобы заставить молчать. Были предложения СМИ с суммами, значительно превышающими пять миллионов долларов, за определенные углы освещения событий», — сказала она.

Журналистка отметила, что для нее выбор взять деньги равноценен продаже собственной души.

«Многие так делают, но, кажется, это может привести к жизни, полной несчастья», — заключила она.

Ранее американка приняла участие в сессии ПМЭФ, а также заявила о желании взять интервью у президента России Владимира Путина.