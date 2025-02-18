«Зеленскому нужно дать по рукам». О чем заявил Лавров по итогам переговоров в Эр-Рияде
Делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по завершению конфликта на Украине. По итогам встречи глава российского МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию. О самых важных заявлениях министра — в материале 360.ru.
Назначение послов
Россия и США договорились назначить послов в Москве и Вашингтоне в ближайшее время, рассказал министр.
«Самое срочное и тем более не самое сложное: это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России», — подчеркнул он.
Дипломат добавил, что страны скоро займутся устранением проблем в работе посольств.
Практически договорились, что нужно решить раз и навсегда проблему функционирования наших дипломатических миссий.
Сергей Лавров
Объединение усилий
По мнению главы ведомства, встреча была полезной. Американская и российская делегации пришли к выводу, что странам нужно объединить усилия как в геополитических сферах, так и в экономических делах.
Согласились и в том, что эти национальные интересы, конечно, далеко не всегда будут совпадать, но когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода.
Сергей Лавров
Также министр рассказал, что американская сторона стала больше прислушиваться к мнению России. По его словам, консультации России и США по Украине станут регулярными.
«Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию.
Сергей Лавров
Данные о трехступенчатом плане оказались вбросом
Лавров заявил, что стороны не составляли трехступенчатый план по Украине, как об этом писали некоторые западные СМИ.
«Я не видел этой информации», — сообщил глава МИД.
Он добавил, что спрашивал госсекретаря США Рубио о плане, про который в кулуарах Мюнхенской конференции говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Я спросил сегодня у Рубио и [помощника президента США по национальной безопасности Майка] Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — подчеркнул дипломат.
Зеленского надо урезонить
Атаки ВСУ по нефтеперерабатывающим объектам на Кубани продемонстрировали, что украинского лидера нужно урезонить, отметил Лавров.
Этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам.
Сергей Лавров
Банковские переводы
Лавров также объяснил, что на переговорах в Эр-Рияде поднимался вопрос банковских переводов. По его словам, эта проблема мешает развитию двусторонних отношений.
Не последняя проблема — это банковские переводы, которые нам пытаются ограничивать. <...> Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения вот этих искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений.
Сергей Лавров
Появление НАТО на Украине неприемлемо
Также министр отметил, что Россия считает неприемлемой отправку войск Североатлантического альянса на Украину.
«Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет», — подчеркнул он.
Глава МИД обратил внимание, что российские дипломаты предупредили об этом американских коллег.