«Зеленскому нужно дать по рукам». О чем заявил Лавров по итогам переговоров в Эр-Рияде

Делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по завершению конфликта на Украине. По итогам встречи глава российского МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию. О самых важных заявлениях министра — в материале 360.ru.

«Самое срочное и тем более не самое сложное: это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России», — подчеркнул он.

Россия и США договорились назначить послов в Москве и Вашингтоне в ближайшее время, рассказал министр.

Практически договорились, что нужно решить раз и навсегда проблему функционирования наших дипломатических миссий.

По мнению главы ведомства, встреча была полезной. Американская и российская делегации пришли к выводу, что странам нужно объединить усилия как в геополитических сферах, так и в экономических делах.

Согласились и в том, что эти национальные интересы, конечно, далеко не всегда будут совпадать, но когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода.

Также министр рассказал, что американская сторона стала больше прислушиваться к мнению России. По его словам, консультации России и США по Украине станут регулярными.

«Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию.

Данные о трехступенчатом плане оказались вбросом

Лавров заявил, что стороны не составляли трехступенчатый план по Украине, как об этом писали некоторые западные СМИ.

«Я не видел этой информации», — сообщил глава МИД.

Он добавил, что спрашивал госсекретаря США Рубио о плане, про который в кулуарах Мюнхенской конференции говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Я спросил сегодня у Рубио и [помощника президента США по национальной безопасности Майка] Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — подчеркнул дипломат.

Зеленского надо урезонить

Атаки ВСУ по нефтеперерабатывающим объектам на Кубани продемонстрировали, что украинского лидера нужно урезонить, отметил Лавров.