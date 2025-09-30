Келлог сравнил Европу с ребенком на велосипеде с дополнительными колесиками

Келлог заявил, что Европа может справляться с военными вызовами без помощи США

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что европейские союзники уже могут самостоятельно реагировать на вызовы в сфере безопасности, не полагаясь полностью на американскую поддержку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Когда мои дети учились ездить на велосипеде, они начинали с колесиками», — сказал он.

Спецпосланник сравнил нынешнюю ситуацию с ребенком, который научился ездить без поддерживающих колесиков.

По словам Келлога, Европа демонстрирует достаточные возможности для самостоятельных действий. Его заявление прозвучало на форуме WSF 2025 Securing Europe: Transatlantic Strategies in a Time of War and Uncertainty.

Ранее Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в беседе с Euractiv говорил, что совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики — «стена дронов» — будет готов примерно через год. Проект подразумевает развертывание автоматизированных систем защиты от беспилотников.