Келлог сравнил Европу с ребенком на велосипеде с дополнительными колесиками
Келлог заявил, что Европа может справляться с военными вызовами без помощи США
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что европейские союзники уже могут самостоятельно реагировать на вызовы в сфере безопасности, не полагаясь полностью на американскую поддержку. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Когда мои дети учились ездить на велосипеде, они начинали с колесиками», — сказал он.
Спецпосланник сравнил нынешнюю ситуацию с ребенком, который научился ездить без поддерживающих колесиков.
По словам Келлога, Европа демонстрирует достаточные возможности для самостоятельных действий. Его заявление прозвучало на форуме WSF 2025 Securing Europe: Transatlantic Strategies in a Time of War and Uncertainty.
Ранее Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в беседе с Euractiv говорил, что совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики — «стена дронов» — будет готов примерно через год. Проект подразумевает развертывание автоматизированных систем защиты от беспилотников.