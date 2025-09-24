ЕК назвала сроки реализации «стены дронов» в Европе
Еврокомиссар Кубилюс: «стена дронов» в Европе будет готова примерно через год
По оценке экспертов, совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики — «стена дронов» — будет готов примерно через год. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в беседе с Euractiv.
«Нам необходимо понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. <…> У нас есть хорошие средства для обнаружения ракет, но у дронов своя специфика», — добавил он.
«Стена дронов» подразумевает развертывание автоматизированных систем защиты от беспилотников вдоль всей границы с Россией, в том числе на украинских территориях.
Ранее стало известно, что заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас обвинила Россию в провокациях в воздушном пространстве Европы.