ЕК назвала сроки реализации «стены дронов» в Европе

Еврокомиссар Кубилюс: «стена дронов» в Европе будет готова примерно через год

По оценке экспертов, совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики — «стена дронов» — будет готов примерно через год. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в беседе с Euractiv .

«Нам необходимо понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. <…> У нас есть хорошие средства для обнаружения ракет, но у дронов своя специфика», — добавил он.

«Стена дронов» подразумевает развертывание автоматизированных систем защиты от беспилотников вдоль всей границы с Россией, в том числе на украинских территориях.

Ранее стало известно, что заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас обвинила Россию в провокациях в воздушном пространстве Европы.