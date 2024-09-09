Супруга британского наследного принца Кейт Миддлтон завершила курс лечения от рака. Об этом она заявила на видео, размещенном в соцсети X.

«Поскольку лето подходит к концу, я не могу передать, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи», — сказала она.

По словам Миддлтон, теперь она сосредоточилась на том, чтобы делать все возможное для избежания рака. В конце марта стало известно, что она проходит курс химиотерапии, писал RT.

Курс химиотерапии принцесса начала проходить 22 марта. Операцию на брюшной полости принцессы делали медики из римской клиники Gemelli. В конце апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы.

Королевский биограф Роб Джобсон ранее рассказал, что в подростковом возрасте принцесса Уэльская перенесла экстренную операцию по удалению опухоли на голове в подростковом возрасте.