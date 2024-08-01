Кейт Миддлтон удалили опухоль на голове

Супруга британского наследного принца Кейт Миддлтон перенесла экстренную операцию по удалению опухоли на голове в подростковом возрасте. Об этом изданию Independent рассказал королевский биограф Роб Джобсон.

«В колледже Мальборо она обнаружила опухоль на левой стороне головы, прямо под линией роста волос. Школа немедленно уведомила ее родителей, и мать Кэрол отвезла ее в больницу, где ей сделали операцию по удалению опухоли», — поделился он.

Биограф уточнил, что после вмешательства остался трехдюймовый шрам. Кроме того, по его словам, всю жизнь Кейт старалась избегать больниц.

Сейчас Миддлтон борется с онкологическим заболеванием и проходит химиотерапию. Онколог Евгений Черемушкин рассказал 360.ru, как идет ее лечение от рака.