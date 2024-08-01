Кейт Миддлтон удалили опухоль на голове

Кейт Миддлтон удалили опухоль на голове в подростковом возрасте

IMAGO/Foto: Frank Sorge
Фото: IMAGO/Foto: Frank Sorge/Global Look Press

Супруга британского наследного принца Кейт Миддлтон перенесла экстренную операцию по удалению опухоли на голове в подростковом возрасте. Об этом изданию Independent рассказал королевский биограф Роб Джобсон.

«В колледже Мальборо она обнаружила опухоль на левой стороне головы, прямо под линией роста волос. Школа немедленно уведомила ее родителей, и мать Кэрол отвезла ее в больницу, где ей сделали операцию по удалению опухоли», — поделился он.

Биограф уточнил, что после вмешательства остался трехдюймовый шрам. Кроме того, по его словам, всю жизнь Кейт старалась избегать больниц.

Сейчас Миддлтон борется с онкологическим заболеванием и проходит химиотерапию. Онколог Евгений Черемушкин рассказал 360.ru, как идет ее лечение от рака.

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