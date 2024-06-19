Кейт Миддлтон обвинили в попытке симулировать рак

Интернет-пользователи заподозрили жену принца Уильяма Кейт Миддлтон в том, что она якобы симулировала онкологическое заболевание. Об очередной теории заговора, возникшей вокруг британской монаршей семьи, написало издание news.com.au .

Новые слухи, касающиеся состояния принцессы Уэльской, распространились в соцсети X после ее появления на публике. В субботу, 15 июня, Миддлтон вместе с мужем и детьми посетила ежегодный парад Trooping the Colour. Это был ее первый выход в свет с декабря 2023 года. В марте принцесса сообщила, что проходит лечение от рака.

Прекрасный внешний вид и улыбка Кейт на празднике привели некоторых пользователей к выводу, что принцесса симулирует рак. Ее обвинили в том, что вместо химиотерапии она перенесла операцию по подтяжке лица. А вся история с онкологическим заболеванием, по их версии, придумана для того, чтобы скрыть пластику. В качестве доказательства авторы этих слухов сравнивают старые и новые фотографии Кейт, уверяя, что выглядеть она стала лучше прежнего.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, как проходит ее лечение от рака. По словам принцессы, она добилась значительного прогресса, но у нее бывают как «хорошие, так и плохие дни». Тогда же Кейт призналась, что хочет принять участие в параде в честь дня рождения короля Карла III.