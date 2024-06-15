Кейт Миддлтон поделилась, как проходит ее лечение рака

Кейт Миддлтон заявила о значительном прогрессе в борьбе с раком

Pool/Keystone Press Agency
Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жена принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила об успехах в борьбе с опухолью. О своем состоянии она рассказала в соцсети X.

«Я добиваюсь значительного прогресса, но как у любого человека, проходящего через химиотерапию, у меня бывают и хорошие, и плохие дни», — написала Миддлтон.

Принцесса отметила, что хочет приехать на парад, приуроченный ко дню рождению короля Карла III, и присоединиться к некоторым другим летним мероприятиям.

Ранее появилась информация, что после химиотерапии самочувствие Кейт Миддлтон ухудшилось. Однако потом принцессе стало лучше. Журналисты выразили стопроцентную уверенность, что она вернется к своим королевским обязанностям, как только получит разрешение от врачей.

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