Казнь американца за «невозможное» преступление отложили на неопределенный срок

CNN: Робертсона казнят за невозможное преступление не раньше 2025 года

Суд в США приостановил на неопределенный срок смертную казнь Роберта Робертсона, обвиняемого в преступлении, которое эксперты сочли невозможным. Об этом в интервью CNN рассказала его адвокат Гретхен Суин.

По ее словам, если судья в штате Техас назначает новую дату казни, то она должна быть не менее чем через 90 дней. По этой причине исполнение высшей меры не может состояться раньше 2025 года.

Американцу должны были ввести смертельную инъекцию. Мужчину приговорили к высшей мере наказания еще в 2003 году, осудив за смерть его двухлетней дочери в конце 2002 года. Робертсон привез ребенка в больницу без признаков жизни, врачи не смогли его спасти.

Позже медики заявили, что девочка пострадала от так называемого синдрома детского сотрясения, а повреждения ей нанес отец.

Адвокаты американца добиваются пересмотра приговора, заявляя, что диагноз неверен и был опровергнут научным сообществом. Сторонники Робертсона считают его невиновным, как и его семья.

Свыше 30 медиков и экспертов ранее призвали Комиссию по помилованиям Техаса пересмотреть приговор, назвав невозможным преступление, в котором обвиняют Робертсона.

Ранее в России призвали вернуть смертную казнь для террористов и педофилов.