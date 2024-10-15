Американца приговорили к смертной казни за «невозможное» преступление

Речь идет о смерти его двухлетней дочери. В 2002 году мужчина проснулся из-за того, что девочка упала с кровати. Мужчина уложил обратно в кровать и отправился спать. Утром он обнаружил дочь без сознания с посиневшими губами, она скончалась.

Врач, который проводил вскрытие, по особенности травмы головы решил, что смерть имеет насильственный характер. Еще один медэксперт назвал причиной кровоизлияния в мозг «синдром детского сотрясения». Робертсона признали виновным.

Но его адвокаты пытаются добиться отмены казни. По их словам, в последнее время ученые ставят под сомнение существование этого синдрома. По их инциативе свыше 30 медиков и экспертов призвали Комиссию по помилованиям Техаса пересмотреть приговор. Они назвали невозможным преступление, в котором обвиняют Робертсона.

Защита мужчины считает, что смерть девочки связана с тем, что она болела воспалением легких. Ей назначили лекарства с содержанием кодеина и прометазина, которые спустя время признали опасными для маленьких детей.