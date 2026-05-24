«Кажется невероятным». Генпрокурор Молдавии оправдался за лишние 75 тысяч евро

Генпрокурор Молдавии Макидон нашел 75 тысяч евро в подвале за бочками с вином

Накопления родителей генпрокурора Молдавии Александра Макидона хранились в погребе. Он нашел деньги и стал богаче на 75 тысяч евро. Чиновник сообщил об этом в Facebook*.

Макидон решил прокомментировать скандал, который возник после публикации отчета о доходах. В его собственности обнаружили квартиру в Кишиневе, купленную в 2018 году вдвое дешевле рынка, всего за 34 тысячи евро. Генпрокурор заявил, что помог продавцу, который остро нуждался в деньгах.

Дополнительные 75 тысяч евро, появившиеся на своих счетах, Макидон нашел в погребе у родителей, которые держали небольшой семейный магазин, экспортировали яблоки в Россию, зарабатывали в Израиле. Он допустил, что жители страны, погрязшей в коррупции, могли не поверить в рассказ о случайно найденной сумме.

«В этом контексте тот факт, что прокурор нашел 75 тысяч евро в доме своих родителей, кажется невероятным. Даже если правда состоит в том, что мои родители работали, копили деньги и хранили их именно так, а мы нашли их после смерти», — сказал он.

Ранее жителей Молдавии возмутили траты на приглашение юмориста Максима Галкина **. Он выступил на празднике в городе Фалешты.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.