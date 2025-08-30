С начала конфликта в 2022 году беженцы с Украины незаконным образом получали пособия в Польше. Об этом сообщил портал Mysl Polska .

«Украинцы с начала конфликта в 2022 году воровали у поляков в рамках программы „500+“ . Они приезжали в Польшу организованными группами и через банкоматы в Перемышле получали пособия», — отметили авторы статьи.

Журналисты уточнили, что из казны таким образом похитили как минимум 30 миллионов злотых. Они выразили надежду, что политика нынешнего президента Кароля Навроцкого поможет полякам вернуть отобранные у них средства.

«Не позволяйте никому убеждать вас, что беженцы якобы вносят вклад в экономику Польши. Если 20% взрослых украинцев нигде не работают, а три четверти из них составляют дети и женщины, то кто же вносит вклад в ВВП?» — задались вопросом в Mysl Polska.

Ранее украинец из-за отмены пособий в Польше пригрозил поджечь дома местных жителей.