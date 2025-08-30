Украине предрекли серьезные проблемы из-за ссор Навроцкого с Туском

FT: ссора между Навроцким и Туском может оставить Украину без помощи Польши

Противостояние между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском может повлиять на поддержку Украины. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«Первых лиц Польши не было на встрече в США с несколькими европейскими лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского, из-за ссоры по поводу представительства за рубежом», — отметили в статье.

Сейчас раскол между польскими лидерами стал особенно заметен. Несмотря на то, что Туск участвовал в предыдущих встречах с Зеленским, Трамп после недавней дискуссии в Белом доме позвонил Навроцкому, а не ему.

Профессор института политических исследований Польской академии наук Моника Сус заявила, что вместо разделения обязанностей Туск и Навроцкий встали на путь вражды, что заставляет беспокоиться по поводу внешней политики Польши.

По мнению профессора Университета Яна Кохановского, у Навроцкого планы остаться президентом на два срока, а у Туска падает поддержка и польский народ все меньше ему доверяет.

Ранее Кароль Навроцкий наложил вето на закон о пособиях для украинских беженцев. На фоне продолжающейся в Польше инфляции они получали выплаты за счет государственного бюджета.