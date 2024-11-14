Казахстанские банки начали ужесточать условия для работы с компаниями из России

РБК: банки Казахстана ужесточили условия проведения платежей для компаний из РФ

Средний срок ожидания проведения платежей через банки Казахстана для российских компаний вырос на 24% по сравнению с июлем. Об этом сообщил РБК .

В ряде случаев задержка платежей составляла два месяца, отметило издание. Условия для проведения транзакций ужесточились этой осенью.

Финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский объяснил, что банки начали запрашивать больше дополнительных документов и просить данные отправителей и получателей денег, а также подробности о сделке.

Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева рассказала, что минимальный срок для перевода денег составляет 7-10 дней, однако ожидание может растянуться на месяц. Задерживаться стала примерно половина платежей, добавила она.

Ранее граждане Ирана получили возможность снимать деньги в российских банкоматах с помощью местной банковской сети Shetab. Ее подключили к системе «Мир», поэтому российские карты в скором времени начнут работать в исламской республике.