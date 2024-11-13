Карты системы «Мир» начнут работать в Иране

Банковские карты российской платежной системы «Мир» можно будет использовать на территории Ирана. Они начнут работать с января 2025 года. Об этом заявил глава иранского ЦБ Мохаммад Реза Фарзин, после заседания кабинета министров. Трансляцию выступления провел телеканал SNN.
«Наша платежная система Shetab и российская система „Мир“ теперь связаны технически», — подтвердил он.
Благодаря соединению систем граждане Ирана смогут снимать деньги со своих карт в российских банкоматах в рублях. Подключение российской системы к иранской является первым этапом проекта. В дальнейшем карты Shetab будут принимать в российских магазинах, а российские карты «Мир» — в Иране.
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