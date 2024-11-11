«Мир» подключили к иранской Shetab

Платежную систему «Мир» подключили к иранской банковской сети Shetab. Это позволит гражданам Ирана снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях, сообщило агентство Tasnim .

Подключение происходило в присутствии главы ЦБ республики. Взаимодействие иранских карт с российскими банкоматами — лишь первый этап этого проекта. В дальнейшем россияне смогут снять наличные в Иране с российских карт, а систему Shetab будут принимать в российских магазинах.

Ранее источники РБК сообщили о скором прекращении действия сертификатов безопасности по картам Visa и MasterCard у ряда российских банков. Это произойдет в конце текущего года.