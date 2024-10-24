Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на его территории

Руководство Казахстана не поддержало санкции против России, но при этом не желает, чтобы территорию республики использовали для обхода ограничений. Об этом заявил замглавы МИД страны Роман Васильев в интервью польскому агентству PAP .

«Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — заявил дипломат.

Васильев убежден, что в России и на Западе относятся с пониманием к позиции Казахстана. Он добавил, что сейчас республика стремится наладить крепкие связи с ЕС.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что на следующей неделе планируется ужесточить антироссийские санкции, чтобы помешать РФ обходить рестрикции. Ограничения затронут третьи страны, снабжающие ВС РФ критически важными материалами.

До этого главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим осадил немецкого журналиста, заявив, что у его страна против антироссийских санкций, которые больше навредили Западной Европе, чем РФ.