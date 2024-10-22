Советник Аморим заявил, что Бразилия против санкций и за хорошие отношения с РФ

Антироссийские санкции Запада оказались неэффективным инструментом воздействия, поэтому не приведут к результату. Об этом заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим.

Так бразильский чиновник перед саммитом БРИКС в Казани ответил на вопрос немецкого журналиста, спросившего, поддерживает ли Бразилия введение санкций в отношении РФ. Кроме того, Аморим отметил дружеские отношения и отсутствие враждебности между обеими странами.

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», — подчеркнул Аморим.

По его словам, ограничительные меры больше навредили Западной Европе, чем России. Он добавил, что российская экономика сейчас демонстрирует рост.

Аморим отметил, что американцы продают европейцам дорогое топливо и газ, который они раньше получали намного дешевле благодаря газопроводу из РФ.

Ранее на Западе назвали платежную систему БРИКС угрозой для гегемонии США.