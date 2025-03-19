Браконьеры уничтожили стадо краснокнижных оленей в Приморье

Браконьеры расстреляли стадо краснокнижных оленей в Приморье. Эколог Жора Каваносян в своем Telegram-канале предположил, что злоумышленников привлекло видео в пасущимися животными, ранее распространившемся в соцсетях.

Шкуры убитых животных обнаружили в Тернейском районе недалеко от строительной площадки асфальтового завода. Местные жители рассказали, что браконьеры убили не только молодняк, но и беременных самок.

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, органы дознания возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте.

По мнению эколога, видеозапись пасущихся животных, распространившаяся в сети за несколько дней до происшествия, могла привлечь браконьеров.

Предварительно, это были уссурийские пятнистые олени, занесенные в Красную книгу.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе задержали 70-летнего браконьера и его сообщников, которые незаконно убили трех лосей.