Казахстан получил приглашение стать страной — партнером БРИКС

Лавров сообщил о приглашении Казахстана в БРИКС в качестве страны-партнера

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, его процитировало РИА «Новости» .

Также министры обсудили подготовку государственного визита Владимира Путина в Казахстан в конце ноября.

Статус страны-партнера на саммите БРИКС в Казани, состоявшемся в конце ноября, получили 13 государств, в том числе Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Полноправно в организацию сейчас входят девять стран.

При этом незадолго до саммита пресс-секретарь и советник президента Казахстана Берик Уали заявил, что страна пока воздержится от подачи заявки в объединение. Однако глава государства Касым Жомарт-Токаев все же приехал в Казань.