Казахстан получил приглашение стать страной — партнером БРИКС

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, его процитировало РИА «Новости».
Также министры обсудили подготовку государственного визита Владимира Путина в Казахстан в конце ноября.
Статус страны-партнера на саммите БРИКС в Казани, состоявшемся в конце ноября, получили 13 государств, в том числе Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Полноправно в организацию сейчас входят девять стран.
При этом незадолго до саммита пресс-секретарь и советник президента Казахстана Берик Уали заявил, что страна пока воздержится от подачи заявки в объединение. Однако глава государства Касым Жомарт-Токаев все же приехал в Казань.
Расширенная трасса М-5 в Подмосковье приняла вдвое больший поток за 10 дней
Оформление субсидий для бизнеса упростили на «Госуслугах» в Подмосковье
«Опомнитесь, пожалуйста!» Пригожин объяснил, почему гонорар в миллион рублей — это мало
Школьница из Шатуры победила на всероссийском чемпионате по гончарному делу
Глава Можайска наградил сотрудников швейной фабрики к ее 150-летию
Украину назвали управляемым извне террористом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте