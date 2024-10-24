БРИКС расширил список стран-партнеров

Статус страны — партнера БРИКС на саммите в Казани получили 13 государств

На саммите в Казани статус страны — партнера БРИКС, дающий право в будущем стать полноправным членом, получили 13 государств. Среди них Турция и Белоруссия, сообщил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале .

«Статус страны — партнера БРИКС получили 13 государств. <…> Статус партнера — обязательный шаг перед полноценным членством в объединении», — объявил он.

Из числа бывших советских республик партнерами БРИКС стали Узбекистан, Казахстан и Белоруссия, государств Ближнего Востока — Алжир. Кроме того, новый статус получили Турция, Куба, Вьетнам, Таиланд, Боливия, Уганда, Нигерия, Индонезия и Малайзия.

Изначально БРИКС объединил Бразилию, Россию, Китай, Индию и ЮАР. В 2023 году список желающих присоединиться расширился до 27 государств, в их числе Мексика, Турция, ОАЭ и другие. Российский президент Владимир Путин поддержал расширение.