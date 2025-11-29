Казахстан обвинил Украину в угрозе безопасности миру после атаки на КТК

Удары Украины по морской инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума создают риски глобальной энергетической безопасности всего мира. Такое мнение выразили в Telegram-канале Министерства энергетики Казахстана.

«Подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности», — сообщили в ведомстве.

Минэнергетики Казахстана отметило, что действия Украины наносят существенный экономический ущерб стране и другим участникам консорциума.

ВСУ атаковали акваторию порта в Новороссийске утром 29 ноября, в результате удара серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Агрегат полностью выведен из строя. После взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузочные операции.

После атаки Казахстан в экстренном порядке перенаправил экспортные потоки нефти на альтернативные маршруты.