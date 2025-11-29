Казахстан после атаки на терминал КТК решил перенаправить экспорт нефти

После атаки ВСУ на морскую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском Казахстан в экстренном порядке активизировал перенаправление экспортных потоков нефти на альтернативные маршруты. Об этом сообщило Министерство энергетики страны .

По данным ведомства, утром 29 ноября в акватории порта Новороссийск безэкипажные плавсредства атаковали объекты КТК. Серьезные повреждения получил один из ключевых элементов морского терминала — выносное причальное устройство ВПУ-2. Оборудование выведено из эксплуатации до завершения ремонта.

Минэнерго подчеркнуло, что удар по гражданскому объекту критической инфраструктуры является недопустимым, поскольку трубопровод КТК — международный проект, обеспечивающий значительные объемы поставок на мировой рынок. Любое силовое воздействие на него, заявили в министерстве, создает риски для глобальной энергетической безопасности и наносит ущерб экономическим интересам всех участников, включая Казахстан.

Чтобы избежать снижения добычи на крупных месторождениях, власти оперативно активировали план по перераспределению нефти на другие экспортные маршруты. Ситуацию держит на особом контроле правительство страны.

Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума сообщила, что причал для погрузки нефти из Казахстана получил значительные повреждения в результате атаки украинских БПЛА.