Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия

Зурабишвили: мой мандат действует, пока не будет легитимно избранного парламента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока мандата. Она объяснила это тем, что парламент якобы нелегитимен.

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента», — обратилась Зурабишвили к народу по телевидению.

Она добавила, что таким образом ее мандат будет продолжаться, пока в Грузии не будет легитимно избранного парламента.

Во вторник, 26 ноября, парламент Грузии назначил выборы президента на 14 декабря, а инаугурацию на 29 декабря. При этом выборы проведут не по схеме всенародного голосования. Впервые в Грузии президента будет избирать коллегия из 300 выборщиков. В ее состав войдут все депутаты парламента, представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также представители местных органов власти.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» кандидатом в президенты выдвинула Михаила Кавелашвили.

Ранее глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сценарий украинского Майдана не должен повториться в республике. По его словам, радикалы постоянно пытаются украинизировать грузин. Они еще не осознали, что Грузия — это независимая страна с сильными институтами, добавил премьер-министр.