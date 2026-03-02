Катар сбил два самолета Су-24, летевших из Ирана

Катарские силы ПВО нейтрализовали два самолета Су-24, приближавшихся со стороны Ирана. Об этом сообщило Министерство обороны.

«Военно-воздушные силы Катара успешно сбили два самолета типа Су-24, которые направлялись из Ирана», — отметило ведомство в соцсети X.

Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили семь баллистических ракет и пять беспилотников.

Вооруженный конфликт с участием США и Израиля против Ирана начался 28 февраля на фоне безрезультатных переговоров по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика заявила о готовности к затяжной войне.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новую волну ударов по Ирану в ближайшее время. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал антииранскую операцию сложнейшей за всю историю.